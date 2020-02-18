ООН: эпидемия коронавируса остается под контролем

В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, приблежается к двум тысячам. Инфицировано более 72 тысяч человек. На этом фоне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что его главное опасение - возможность распространения COVID-19 в странах со слабо развитой системой здравоохранения. Помимо КНР, коронавирус затронул 25 государств. Но в ООН панических настроений нет.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН: "Не думаю, что вспышка выходит из-под контроля. Да, это огромная проблема, проблема, которая потребовала от Китая реакции по всем фронтам. Я полагаю, что эпидемию можно сдержать в самом Китае, а затем уменьшить ее масштаб. Но ситуация очень опасная для всего мира и связанные с ней риски огромны. Мы должны быть к этому готовы".

Тем временем на круизном лайнере Diamond Princess еще у 88 пассажиров тест на коронавирус показал положительный результат. Тем не менее в среду, в день снятия двухнедельного карантина, на берег сойдут около 500 человек, у которых коронавирус не был выявлен.

Давид Абель, пассажир: "Мы живы-здоровы, чувствуем себя нормально. Слухи изобилуют в Twitter, но мы его не особо используем. Люди распространяют слухи на канале YouTube. Кто-то говорит, что нам всем очень плохо, поэтому мы не пишем в Twitter. Но это полная ерунда".

Многие страны сейчас пытаются разработать вакцину от коронавируса. В Китае, чтобы облегчить состояние тяжелых пациентов, врачи используют плазму крови выздоровевших людей. По словам главы специальной комиссии КНР по борьбе с рапространением коронавируса, пик эпидемии в Китае придется на конец февраля, к апрелю эпидемиологическа ситуация стабилизируется.