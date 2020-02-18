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США

"Бойскауты Америки": банкротство из-за исков о насилии

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 Ирина Александрова
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"Бойскауты Америки": банкротство из-за исков о насилии
Авторское право
AP Photo/LM Otero - LM Otero
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На фоне продолжающихся судебных разбирательств по делу о сексуальных домогательствах и насилии над детьми, организация "Бойскауты Америки" начала процедуру банкротства. Как отмечают СМИ, это позволит им объединить все иски в одно дело и попытаться достичь соглашения с пострадавшими, вместо того чтобы расходовать фонды организации на борьбу с каждым отдельным иском. Кроме того, обращение в суд по поводу банкротства центральной организации позволит сохранить активы местных отделений. За последние годы против скаутов было подано около 300 исков, что привело к сокращению числа ее членов и снижению доходов.

Скауты погрязли в скандалах не только в США, но и в странах Старого Света, в частности, во Франции. Так Бернару Прейна, лишенному сана священнослужителя, вменяется в вину сексуальное насилие в отношении скаутов коммуны Сен-Фуа-ле-Лион. Пострадавшим, личности которых установлены, было от семи до пятнадцати лет. На скамье подсудимых за сокрытие случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних оказался и кардинал Филипп Барбарен. Он был оправдан, но жертвы Прейна оспаривают этот вердикт.

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