Башар Асад вернул контроль над Алеппо

Дамаск объявил о возвращении контроля над всеми районами крупнейшего города Сирии Алеппо, а также над его пригородами. В командовании заявляют о рекордной скорости проведения операции, в ходе которой, согласно этим данным, были убиты более 650 вооружённых противников Башара Асада, около 600 бойцов сирийской правительственной армии, а также дружественных им группировок. Противники Дамаска, как сообщает The Associated Press, признали поражение в регионе.

Сирийские чиновники обещают в ближайшие дни восстановить автотрассу между Дамаском и Алеппо, а в министерстве транспорта объявили об открытии местного аэропорта — в среду он должен принять первый рейс из столицы.

Сирийская правительственная армия начала широкомасштабное наступление на севере страны в декабре. В соседней с Алеппо провинции Идлиб это обернулось конфронтацией с Турцией. Анкара объявила о нанесении серии ударов по силам Башара Асада в этом районе в ответ на убийство своих солдат, пообещав вытеснить правительственную армию из Идлибской зоны деэскалации до конца февраля.

Москва призывает стороны к диалогу, а российский Центр примирения сторон заявляет, что турецкие сообщения об ударах по войскам Асада не соответствуют действительности.