Сбежавшую из-под карантина жительницу Петербурга принудительно вернули в больницу. 32-летняя Алла Ильина была госпитализирована 6 февраля после возвращения из Китая, спустя сутки она замкнула цепь электронного замка и ушла домой. Эта история вызвала большой резонанс, а главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова обратилась в суд, который в итоге постановил поместить Ильину в больницу.

Защита обращает внимание, что целую неделю сбежавшую из-под карантина никто не искал, а сама Ильина настаивает, что опасности для общества не представляет:

«Они упирают на то, что я должна быть изолирована из-за того, что представляю опасность для окружающих. Как вы видите, никто, в том числе представители Роспотребнадзора, в масках даже не сидят и никакой индивидуальной защиты нет... Они взяли у меня все анализы, они сказали, что я абсолютна здорова».

Представители Роспотребнадзора говорили об опасности проявления заболевания в срок до 14 дней, а в исключительных случаях и до месяца.

По решению Петроградского районного суда Алла Ильина должна провести в Боткинской больнице как минимум два дня, — до тех пор, пока не будут получены отрицательные результаты двух анализов на коронавирус. Это называют первым в России судебным постановлением о принудительной госпитализации в рамках борьбы с эпидемиями.

По закону, срок обследования и лечения может быть продлён по просьбе медиков. Ильина говорила, что опасается пожизненной госпитализации и мести со стороны врачей, которые могли получить выговоры из-за её побега.