Книжные магазины бастуют в поддержку фигурантов дела "Сети"

В понедельник несколько российских независимых книжных магазинов устроили забастовку в знак протеста против вердикта по делу "Сети". Сотрудники магазинов также пообещали выйти на одиночные пикеты.
В акции принимают участие:
• "Пиотровский" (Пермь),
• "Пиотровский" (Екатеринбург),
• "Фаланстер" (Москва),
• "Маршак" (Москва),
• "Все свободны" (Санкт-Петербург),
• "Чарли" (Краснодар),
• "Свидетель" (Тула),
• "Порядок слов" (Санкт-Петербург),
• "Бакен" (Красноярск)
В начале прошлой недели пензенский суд вынес приговор по так называемому делу "Сети". Фигуранты получили сроки от 6 до 18 лет колонии. Им инкриминируются участие в террористическом сообществе, покушение на сбыт наркотиков, незаконное приобретение боеприпасов и взрывчатых веществ. По версии следствия, подсудимые планировали устроить теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу.
Сами фигуранты дела говорят о том, что признательные показания они давали под пытками. Адвокаты утверждают, что к делу были приобщены фальшивые улики. Например, по словам Оксаны Маркеевой, адвоката Дмитрия Пчелинцева, в автомобиле ее подзащитного была найдена граната, на которой нет никаких отпечатков подсудимого. Кроме того, как говорит Маркеева, в качестве улик использовались документы, которые были созданы на компьютерах фигурантов дела уже после задержания молодых людей.
В пятницу в разных городах России прошли одиночные пикеты. В Москве участники акции собрались около здания ФСБ. По данным организаторов, на столичный пикет пришли более 500 человек.
За последние дни в поддержку осужденных были созданы несколько открытых писем, в том числе обращения ученых и научных журналистов, учителей, кинематографистов и психологов.