Книжные магазины бастуют в поддержку фигурантов дела "Сети"

В понедельник несколько российских независимых книжных магазинов устроили забастовку в знак протеста против вердикта по делу "Сети". Сотрудники магазинов также пообещали выйти на одиночные пикеты.

В акции принимают участие:

• "Пиотровский" (Пермь),

• "Пиотровский" (Екатеринбург),

• "Фаланстер" (Москва),

• "Маршак" (Москва),

• "Все свободны" (Санкт-Петербург),

• "Чарли" (Краснодар),

• "Свидетель" (Тула),

• "Порядок слов" (Санкт-Петербург),

• "Бакен" (Красноярск)

Конечно, каждый ответственный человек задается подобными вопросами постоянно. Но сегодня он поставлен со всей откровенной жестокой очевидностью. Если не имея прямых доказательств, руководствуясь лишь признаниями, буквально "выбитыми" под пытками, людям, не совершившим никакого насильственного действия, могут "дать" 18 лет заключения в лагерях, то, наверное, где-то мы все ошиблись. Обращение на странице магазина Пиотровский" в "Вконтакте"

В начале прошлой недели пензенский суд вынес приговор по так называемому делу "Сети". Фигуранты получили сроки от 6 до 18 лет колонии. Им инкриминируются участие в террористическом сообществе, покушение на сбыт наркотиков, незаконное приобретение боеприпасов и взрывчатых веществ. По версии следствия, подсудимые планировали устроить теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу.

Сами фигуранты дела говорят о том, что признательные показания они давали под пытками. Адвокаты утверждают, что к делу были приобщены фальшивые улики. Например, по словам Оксаны Маркеевой, адвоката Дмитрия Пчелинцева, в автомобиле ее подзащитного была найдена граната, на которой нет никаких отпечатков подсудимого. Кроме того, как говорит Маркеева, в качестве улик использовались документы, которые были созданы на компьютерах фигурантов дела уже после задержания молодых людей.

В пятницу в разных городах России прошли одиночные пикеты. В Москве участники акции собрались около здания ФСБ. По данным организаторов, на столичный пикет пришли более 500 человек.

За последние дни в поддержку осужденных были созданы несколько открытых писем, в том числе обращения ученых и научных журналистов, учителей, кинематографистов и психологов.