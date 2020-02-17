Лука Пармитано о готовноти к лунной миссии, хрупкости жизни и красоте Земли

Без малого 600 астронавтов побывали в космосе после первопроходца Юрия Гагарина. Среди них - и итальянец Лука Пармитано. Мы встречаемся с ним в европейском центре подготовки космонавтов в Кельне вскоре после возвращения на Землю. Наши зрители хорошо знают Луку: в течение 6 месяцев работы на МКC он регулярно присылал нам репортажи, так называемые "Космические хроники". В нашем сегодняшнем разговоре Лука расскажет, почему так важно продолжать летать в космос и как он видит будущее этих миссий.

Euronews: "Нам очень приятно встретиться с вами на Земле после серии ваших космических хроник с борта МКС. Как вам роль корреспондента?"

Лука Пармитано: "Было здорово поделиться опытом с большой аудиторией, говорящей на разных языках. акой шанс очень жаль упустить. Мне понравился контакт с европейской аудиторией".

Euronews: "Расскажите о вашем возвращении на Землю. Что в момент посадки вы переживаете на физическом и психологическом уровне?"

Лука Пармитано: "Сначала вы испытываете облегчение, ведь все прошло хорошо. Потом - вспышка радости от самого факта пребывания на Земле: лучи солнца на лице, ветер, запахи, земля, снег. Я отдалился от всего этого за 200 дней космической миссии. Так что это было огромное счастье, смешанное с огромной усталостью. Мы ощущаем эффект гравитации очень остро, особенно в первые несколько дней".

Euronews: "А как насчет адаптационной программы для космонавтов, когда они возвращаются на землю?"

Лука Пармитано: "С одной стороны, мы продолжаем физиологические эксперименты, которые начали на орбите. С другой, подключаем реабилитационный комплекс. Наша программа включает физиотерапию, чтобы вернуть мышцам, ослабленным микрогравитацией, тонус, мы также подключаем силовые тренировки - бег, плавание, велосипед".

Euronews: "Во время вашей миссии, которая длилась 201 день, вы отправили на землю много фотографий и комментариев. В какой степени вы сформировали представление о состоянии здоровья нашей планеты?"

Лука Пармитано: "В этом году произошли беспрецедентные разрушения в Карибском бассейне, на Багамах и в Пуэрто-Рико. Мы также наблюдали долгое время за пожарами, разрушившими тропические леса Амазонии, Африку, видели страшные возгорания в Австралии (я фотографировал их с сентября до января-февраля)".

Euronews: "А теперь давайте пройдем в макет модуля Columbus, этой европейской лаборатории МКС, здесь вы нам больше расскажете о вашей научной миссии. В модуле вы, как дома".

Лука Пармитано: "Да, добро пожаловать в Columbus, даже если этот, наземный модуль, лучше и новее. чем настоящий".

Euronews: "Вы участвовали в около 50 европейских экспериментах, на вашем счету - 200 экспериментов международных. Какие тесты, наблюдения вы проводите в космосе и какие последствия они могут иметь для жизни на Земле?"

Лука Пармитано: "Научная работа, которую мы проводим на борту, позволяет нам увидеть явления, к которым мы привыкли на земле, в условиях микрогравитации - и она их разительно меняет. На станции все элементы окружающей нас среды находятся под жестким контролем. Я имею в виду температуру, состав воздуха, а еще гравитационные эффекты, которых мы можем добиться благодаря центрифугам. Да, мы можем генерировать ускорения, подобное тем, которое существует на Земле, на Луне или на Марсе".

Euronews: "Вы были первым итальянцем и третьим европейцем, получившим должность командира МКС. Что для вас стало самым запоминающимся?"

Лука Пармитано: "Когда вы командуете Международной космической станцией, вы возглавляете очень небольшое сообщество высококвалифицированных и компетентных людей. Вы не няня космонавтам и вы не раздаете приказы, нет, вы держитесь в тени, обдумывая, как создать оптимальные условия для работы каждого, как наладить общение, как выйти на лучший результат".

Euronews: "Каким вы видите будущее в космосе? Каковы следующие шаги в его освоении?"

Лука Пармитано: "Сегодня мы готовимся вновь вернуть человека на Луну. Это будет сделано к концу десятилетия. Мы должны использовать знания, полученные на борту Международной космической станции, для длительного пребывания в космосе, а длительное пребывание на Луне позволит нам идти еще дальше по пути космических открытий. Уверен, что нас и впредь будет привлекать Марс, планета, так напоминающая нашу собственную, к тому же самая близкая к нам. Если мы хотим стать межпланетной цивилизацией, Марс останется одной из наших целей".

Euronews: "А как насчет собственного будущего? Думаете о лунной миссии?"

Лука Пармитано: "Да, думаю и работаю в этом направлении, я на полпути в моей операционной подготовке У меня большой опыт на МКС. Так что если мировое сообщество, если Европейское космическое агентство соберутся отправиться-таки на Луну, я надеюсь стать сильным кандидатом для участия в одном из будущих миссий".

Euronews: "О чем вы больше всего скучали в космосе?"

Лука Пармитано: "Мне тяжело быть в разлуке с семьей, с людьми, которых я люблю - друзьями, близкими, особенно дочерьми. Именно человеческий контакт делает нас людьми. Человек - это социальный организм".

Euronews: "Космические хроники", которые вы прислали нам с МКС, пользовались интересом у зрителей и посетителей сайта. Наша аудитория подготовила для вас вопросы, мы отобрали некоторые. Вот вопрос Миры: "Что вы почувствовали, когда увидели Землю с одной стороны и огромные пространства с другой?"

Лука Пармитано: "Это противоречивые чувства. Бескрайний космос меня чрезвычайно привлекает. Это последняя великая тайна, которую еще предстоит открыть, это последний горизонт, который нам нужно пересечь.... Мы особенно остро чувствуем это во время выхода в открытый космос, когда погружаемся во тьму. А с другой стороны - вот она, Земля, наш дом, колыбель жизни, единственная известная нам планета, где можно жить. Ее красота, к сожалению, неописуема, или, может быть, к счастью, неописуема".

Euronews: "И давайте перейдем к вопросу Карины: "Как вы смотрите на повседневную жизнь на Земле, проведя более шести месяцев в космосе?"

Лука Пармитано: "Я вижу жизнь как что-то чрезвычайно ценное и хрупкое. То, что должно оберегаться, охраняться - во всех ее проявлениях".

Euronews: "Лука, большое спасибо за то, что позволили сопровождать вас в космосе, спасибо, что открыли нам новые горизонты".