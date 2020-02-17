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Австралия

Наполним музыкой сердца

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 Елена Караева
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Наполним музыкой сердца
Авторское право
AP
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Уильям мог бы стать концертирующим пианистом или клавишником в рок-группе.

Но он избрал себе иную стезю - Уильям разыскивает старые пианино, приводит их в порядок и настраивает. Чтобы подарить вторую жизнь.

Уильям Мон рассказывает: "Я помню, как папа притащил в дом синтезатор, и там была клавиатура, и я за ним ходил хвостом, чтобы немножко поиграть. А он прятал от меня коробку".

Любовь к музыке привела его в профессию.

Он и его друг Матиас Мастилло колесят по улицам Канберры в поисках выброшенных пианино, восстанавливают их, настраивают, а потом ищут для отреставрированного инструмента новый дом.

По словам Матиаса Мастилло, "чаще всего нам попадаются совершенно расстроенные инструменты, с разболтанными колками, с поврежденными струнами, молоточки порой либо отсутствуют, либо уже сгнили".

Для друзей мысль о том, что пианино может закончить свою жизнь на свалке, нестерпима, они возвращают величие инструменту, наполняя музыкой сердца себе и благодарным слушателям.

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