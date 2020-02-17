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Великобритания

ВИДЕО: Самолет приземлился боком из-за шторма

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 Марика Димитриади
AIRPORT SECURITY; People enjoy viewing of Airplanes at the park of Narita Airport, in Narita, Saturday, March 14, 2015. (AP Photo/Koji Sasahara)
AIRPORT SECURITY; People enjoy viewing of Airplanes at the park of Narita Airport, in Narita, Saturday, March 14, 2015. (AP Photo/Koji Sasahara)   -  
Авторское право
AP - Koji Sasahara
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Пилотам авиакомпании Etihad пришлось проявить все свое мастерство, чтобы посадить самолет в лондонском аэропорту Хитроу. Из-за шторма "Деннис" Airbus А380 — самый большой пассажирский лайнер — пришлось сажать боком. На записи видно, как из-за сильных порывов ветра самолет зависает над полосой, словно вертолет, а потом приземляется поперек взлетно-посадочной полосы и выкатывается за пределы ВПП. Скорость ветра в тот момент достигала 140 километров в час.

В выходные на Британские острова обрушился шторм "Деннис". Погибли два человека. В Уэльсе был объявлен "красный уровень тревоги", за два дня там выпала месячная норма осадков.

Из-за непогоды в Великобритании были перекрыты основные автомагистрали. В лондонском аэропортах отменены десятки рейсов.

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