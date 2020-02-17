ВИДЕО: Самолет приземлился боком из-за шторма

Пилотам авиакомпании Etihad пришлось проявить все свое мастерство, чтобы посадить самолет в лондонском аэропорту Хитроу. Из-за шторма "Деннис" Airbus А380 — самый большой пассажирский лайнер — пришлось сажать боком. На записи видно, как из-за сильных порывов ветра самолет зависает над полосой, словно вертолет, а потом приземляется поперек взлетно-посадочной полосы и выкатывается за пределы ВПП. Скорость ветра в тот момент достигала 140 километров в час.

В выходные на Британские острова обрушился шторм "Деннис". Погибли два человека. В Уэльсе был объявлен "красный уровень тревоги", за два дня там выпала месячная норма осадков.

Из-за непогоды в Великобритании были перекрыты основные автомагистрали. В лондонском аэропортах отменены десятки рейсов.