Саранча угрожает голодом Африке

Страны на северо-востоке Африки переживают небывалое за последние десятилетия нашествие пустынной саранчи, которое угрожает голодом. С этой проблемой уже столкнулись Эфиопия, Сомали, Кения, Танзания, Уганда и Судан. Эксперты предупреждают, что без успешной кампании по сдерживанию насекомых в период с настоящего момента по июнь популяция саранчи может увеличиться в 400- 500 раз только на Африканском Роге. Саранча может оставаться в пострадавших районах в течение нескольких лет. Фермерам Кении, для которой это самое страшное нашествие саранчи за 70 лет, уже приходится очень тяжело, фактически в этом году их поля опустели. Но почему это происходит сейчас?

Даниэле Донати, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН: "Потому что саранче в основном нужен влажный песок для откладывания яиц, и эти условия были созданы тремя последовательными циклонами на Аравийском полуострове, что происходит крайне редко. Зависит ли это от изменения климата? Я не могу сказать наверняка. Погодные условия изменчивы".

Пострадали от этого нашествия и страны за пределами Африканского Рога, такие как Танзания и Уганда. Судан и Южный Судан также очень подвержены риску. Невероятно огромные рои саранчи образуют розовые "летучие облака" или тучи. В каждом из них 150 млн особей на 1 квадратный километр, в некоторых случаях эти насекомые могут потреблять такое же количество пищи за день, что и, к примеру, все население Германии. А это может привести к катастрофическим последствиям для и без того хрупкой сельской экономики. Это также коснется запаса продовольствия и средств к существованию людей.

Даниэле Донати: "Если цена на молоко возрастет, я не знаю, на один евро, для европейских граждан, это почти не будет заметно. Но такое подорожание для сельских жителей на Африканском Роге может серьезно повлиять на их жизни, внести изменения в их семейные расходы. Это может привести к тому, что они откажутся от земли, а их дети перестанут ходить в школу".

В некоторых пострадавших от саранчи районах на помощь были привлечены военные. Наиболее эффективный способ борьбы с роями - распыление инсектицидов, но страны региона не имеют необходимых средств. ООН призвала предоставить Африке помощь в размере 76 млн. долларов для финансирования опрыскивания пострадавших районов инсектицидом. Но не все происходит так быстро, как ожидалось.

Даниэле Донати: "Все это должно происходить как можно быстрее, потому что наша задача, одна из наших задач - быть готовым к новому циклу размножения к концу марта".

Соединенные Штаты недавно выделили на борьбу с саранчой 800 тысяч долларов, а Европейский союз предложил африканским странам помощь в размере 1 миллиона евро.