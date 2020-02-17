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Япония

Первый гражданин РФ заразился коронавирусом

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 Марика Димитриади
Лайнер Diamond Princess находится на двухнедельном карантине в порту Иокогамы
Лайнер Diamond Princess находится на двухнедельном карантине в порту Иокогамы   -  
Авторское право
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved - Jae C. Hong
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Россиянка заразилась коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту Иокогамы. Это первый официально подтвержденный случай заражения, выявленный у гражданина России.

"В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения", - сообщается на Facebook-странице посольства РФ в Японии.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из Иокогамы в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, заразился коронавирусом.

С 5 февраля судно находится на двухнедельном карантине в японском порту. По последним данным, общее число пассажиров, инфицированных коронавирусом, превысило 450 человек. Всего на борту — около 3,5 тысяч человек, из них 24 россиянина.

По последней информации, коронавирус выявлен почти у 70 тысяч человек, скончались почти 1800.

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