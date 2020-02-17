Индия: женщины будут командовать армией

Верховный суд Индии, несмотря на сопротивление властей, позволил служащим в армии женщинам занимать высшие командные должности наравне с мужчинами. Ранее в правительстве страны заявляли, что рядовые солдаты, набранные из сельской местности, ментально не готовы принять командиров-женщин. Подобные возражения судьи сочли дискриминационными и основанными на стереотипах.

Минакши Лехи юрист: "Это очень важное, знаменательное событие, потому что, вот эти женщины- офицеры - лучшие из лучших, когда речь заходит о проявление человеческих качеств, интелектуальных способностях и физической силе".

Женщины смогут получать звания от полковника и выше. Вердикт суда должен быть исполнен в течение трех месяцев.

Анджали Бишт, подполковник: "Прежде всего, сегодня принято историческое решение. И это важно не только для тех, кто служит в армии, но и тех у кого есть желеание влиться в ряды Вооруженных сил".

Вердикт Верховного суда, отмечают СМИ, не означает, что женщины-офицеры будут служить в армейских боевых подразделениях, таких как пехота, артиллерия или танковые корпуса. В прошлом году женщины-офицеры получили право на постоянную службу в 10 родах войск индийской армии.