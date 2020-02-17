В Венгрии вырубили старый лес

Управление водного хозяйства Венгрии в рамках проекта ЕС по защите от наводнений вырубило 90-летний лес, находящийся под защитой европейской некоммерческой организации NATURA 2000. По данным Всемирного фонда дикой природы, ущерб, нанесенный окружающей среде огромен.

Каталин Шипош, венгерское представительство WWF: "Колонии летучих мышей зимовали здесь в дуплах деревьев. Кроме того, в этом районе были обнаружены гнезда черного аиста. Так что в этом лесу, в естественной реде обитания, гнездились птицы, относящиеся к редким и уязвимым видам".

Последние естественные леса в Венгрии (в значительно изменившимся виде) находятся в бассейнах рек. По словам орнитолога Габора Оноди, если мы хотим сохранить дикую природу во всем ее разнообразии, необходимо беречь именно старые леса. Тот же черный аист любит селиться в глухих лесах, вдали от людей.

Габор Оноди, орнитолог: "Потенциальная среда обитания редких птиц снова сократилась. Между тем у черного аиста есть четкие предпочтения: птице необходимо, чтобы рядом с гнездом были определеннын деревья - высокие и старые, с навесами, под которыми черный аист может укрыться от посторонних глаз".

В Управлении водными ресурсами утверждают, что на вырубку леса ведомство получило разрешение от коллег из управления лесным хозяйством. Однако местные экологи говорят, что ограничения на процесс вырубки, наложенные природоохранными органами, были явно нарушены.

Каталин Шипош, венгерское представительство WWF: "В разрешении на план предстоящих работ по вырубке леса от управления водными ресурсами Венгрии требовалось сохранить на месте старые деревья. Указывались и точные сроки лесозаготовки : с первого августа по 15-е октября".

В Управлении водных ресурсов уверяют, что расчистка бассейнов рек позволит смягчить последствия сильных наводнений. Неправительственные организации утверждают, что более эффективная мера - расчистка русел рек.

Габор Танач, Euronews: "Этот лес, находящийся под охраной ЕС, разрушен Управлением водных ресурсов Венгрии, причем в рамках проекта частично финансируемого Евросоюзом. Чиновники говорят, что вырубка находившихся здесь 90-летних деревьев была законной и необходимой, чтобы защититься от наводнений. По словам экологов, этой же цели, можно было достичь, не уничтожая леса".