Честный диалог в Брюсселе

Председатель Евросовета Шарль Мишель принимал в Брюсселе лидеров 6 балканских государств, все эти страны - кандидаты на вступление в ЕС в обозримом будущем.

Дискуссии предшествовал рабочий ужин, он прошел прошел, как было замечено, в обстановке "доверия и искренности". В обсуждении принимала участие и глава Еврокомиссии.

Перед началом переговоров председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила прессе следующее: "Это важный этап по взаимному сближению позиций, регион западных Балкан - приоритет для нашей комиссии. Наши геостратегические интересы распространяются на Балканский полуостров, это важно для развития по поступательной Европейского союза в политическом и экономическом аспектах".

У главы внешнеполитического ведомства Республики Северная Македония Николы Димитрова несколько иная точка зрения: "Надеюсь, что мы в итоге станем членами ЕС. В случае, а если кандидатуры наших стран по какой-либо причине отвергнут, думаю, тезис об "открытых дверях" в ЕС будет выглядить необоснованным".

Встречи и дискуссии в Брюсселе - один из этапов для подготовки саммита Европейского союза, который должен состояться в Загребе.

В настоящее время в ЕС временно предстедательствует Хорватия.