Ураган "Деннис" грозит новыми наводнениями и идёт на Шотландию

С продвижением урагана «Деннис» британские власти распространили новые предупреждения об угрозе наводнений. Наиболее сложная ситуация, по оценкам метеорологов, сохраняется в Англии. Есть пострадавшие, погибшие и пропавшие без вести.

Отмечается, что ураган ослабевает. В выходные системы наблюдения за погодой зафиксировали порывы ветра до 150 км./ч. и осадки, значительно превышающие месячную норму. Для многих районов Соединённого Королевства пик стихии ещё не пройден — метеорологи предупреждают, что в Северной Англии уровень воды в реках достигнет своего наивысшего значения и начнёт снижаться лишь во вторник.

От непогоды страдают и другие страны. На северо-западе Франции около 20 тысяч семей остались без света. Проблемы с электроснабжением наблюдаются в странах Северной Европы и Балтии, в Дании из-за дождей и сильного ветра был подтоплен портовый город Колдинг, а в Германии поваленные деревья стали причиной нескольких ДТП.