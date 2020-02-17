Шторм "Деннис" привел к наводнениям

Сильный шторм "Деннис" обрушился на Великобританию и Ирландию, где в 9 графствах был объявлен "оранжевый уровень" опасности. Ирландская береговая охрана призвала людей держаться подальше от открытых береговых линий. Тысячи домов остались без электричества. По последним данным, погибли два человека. Их тела были найдены в результате поисково-спасательной операции у юго-восточного побережья Англии.

"В этом районе еще две недели назад не было ни капли воды, но в прошлые выходные у нас был шторм, а сечас и в эти. Вода в некоторых районах поднялась на 10 футов за последние две недели", - говорит местный фермер.

В Уэльсе шторм "Деннис" вызвал сильное наводнение. Был объявлен "красный уровень" опасности. За 48 часов выпала месячная норма осадков, сложилась критическая ситуация. Местные реки вышли из берегов, были затоплены многие улицы, сотни домов, дороги, под водой оказались автомобили. В некоторых деревнях в Южном Уэльсе спасателям пришлось эвакуировать из затопленых домов пожилых людей, жизням которых угрожала опасность.

"Прошлой ночью в нашу дверь постучали и сказали отогнать машины. Мы так и сделали, а после этого вода быстро стала подниматься и вскоре оказалась в нашем доме", - говорит эта женщина.

В южной части Швеции метеорологическая служба предупредила о сильных порывистых ветрах. А в Бельгии накануне вечером из-за сильных проливных дождей по всей стране, начавшихся в субботу, был объявлен "оранжевый уровень" опасности.

На западе Франции из-за шторма "Деннис" в минувшие выходные около 45 000 домов остались без электричества. Больше всего пострадал регион Бретань, где сильный ветер оборвал многие участки линий электропередачи, а также департаменты Финистер, Кот-д'Армор и Морбиан. В ближайшие сутки в Бретани ожидаются сильные дожди, которые могут привести к наводнениям. В связи с непогодой власти Нанта распорядились закрыть на весь день общественные парки и сады.