Эвакуация с заражённого лайнера Diamond Princess

Германия планирует вывезти своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, на котором было выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Этим вопросом занимается кризисный штаб министерства иностранных дел. Среди заражённых коронавирусом пассажиров лайнера, находящегося на карантине в японском порту Иокогаме, двое граждан ФРГ. В немецком Минздраве сообщили, что все эвакуированные по возвращении будут помещены в карантин.

Выявлен коронавирус и у одной россиянки, также находящейся на борту Diamond Princess. Это первый официально подтвержденный случай заражения среди граждан России.

"Кризисный штаб рассматривает пути скорейшего возвращения всех пострадавших, которые изъявят желание вернуться в Германию, а также выясняет, понадобится ли для этого поддержка федерального правительства. Мы ведём переговоры также и с другими европейскими странами, граждане которых находятся на борту", - сказал представитель МИД ФРГ Кристофер Бюргер.

Еще несколько немецких граждан остаются на борту другого круизного лайнера Westerdam, пришвартовавшегося в порту Камбоджи после того, как его отказались принять другие страны. Один случай заражения коронавирусом на борту подтверждён. Тем пассажирам, чьи анализы показали отрицательный результат, разрешили сойти на берег.

Во всем мире зарегистрировано уже более 70 тысяч случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом. Китайские власти заявили, что эпидемия достигла пика и пошла на спад, но число смертей всё ещё растёт.