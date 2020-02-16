Марк Цукерберг: "Дезинформация становится все более изощрённой"

Дезинформация в соцсетях становится все более изощренной, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг. Поэтому его компания вкладывает значительные средства в проверку контента и обеспечение безопасности пользователей.

На вопрос председателя конференции Вольфганга Ишингера: "Насколько собравшимся в Мюнхене следует быть обеспокоенными вмешательством в национальные выборы?", Марк Цукерберг ответил: "Все видели, что в 2016 году при освещении Brexit'а и президентских выборов в США мы сами и, откровенно говоря, все интернет-компании не сразу поняли, какие информационные операции Россия и другие государства проводили в сети. С тех пор наша тактика изменилась, и в более, чем 200 состоявшихся выборах мы сыграли свою роль, помогая защитить неприкосновенность политической жизни и избирательных систем".

Глава Facebook Inc. добавил, что государству следует вносить свой вклад в интернет-регулирование, поддерживая равновесие между свободой пользователей и их безопасностью. Контроль, по его мнению, необходим "как минимум в четырех сферах: избирательный процесс, политические дискуссии, защита и перенос данных".

В понедельник глава Марк Цукерберг встретится в Брюсселе в представителями Еврокомисии, чтобы обсудить усиление государственного регулирования всемирной сети и проект общеевропейского цифрового налога.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.