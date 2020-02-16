"Оружейное эмбарго в отношении Ливии не соблюдается"

Участники международной встречи по Ливии в Мюнхене призвали стороны конфликта придерживаться перемирия и подтвердили намерение добиваться соблюдения оружейного эмбарго в отношении Ливии. Во встрече кроме дипломатов постоянных членов Совбеза ООН также приняли участие представители других заинтересованных стран, включая Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Италию и Турцию. Россию представлял заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Стефани Уильямс, заместитель спецуполномоченного ООН по Ливии, констатировала, что в настоящее время оружейное эмбарго, договорённость о котором была достигнута в январе в Берлине и подтверждена резолюцией Совета Безопасности, не выполняется.

Председательствовавший на встрече министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что единого мнения о способе контроля над эмбарго нет даже среди стран ЕС. По его словам, к соблюдению эмбарго следует привлечь Африканский союз.

В Мюнхене был учреждён постоянный международный комитет по Ливии, председательство в котором перешло к Италии. Его следующая встреча намечена на март.