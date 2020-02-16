Как жители английской глубинки спасают любимый паб

В каждой уважающей себя английской деревне должен быть свой паб. В этом уверены жители Ритона на северо-востоке Англии, которые скинулись и выкупили местный бар. Завсегдатаи не захотели становиться безучастными свидетелями того, как их паб, подобно многим другим, закрывается из-за конкуренции с торговыми сетями.

Мы собрали достаточно денег, чтобы выкупить здание, но не более того. Так что мы решили, что сами постараемся по максимуму выполнить ту работу (по ремонту и расширению паба), которая нам по силам. Тэд Ейерс член совета управляющих паба в Ритоне

Проект поддержали сотни любителей пива и теперь паб принадлежит местному совету, а 12 инвесторов стали его управляющими. С этого началась новая жизнь бара, который, как говорят в Ритоне, снова стал важным общественным центром. Теперь в помещениях бара не только пьют пиво, но и проводят разнообразные мероприятия. Здесь и занятия йогой, и встречи любителей вязания, и киноклуб. Всё это позволяет держаться пабу на плаву, — как признают в правительстве, — в неблагоприятных для подобных заведений экономических условиях.