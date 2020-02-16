Польша: Анджей Дуда идёт на второй срок

Президент Польши Анджей Дуда дал официальный старт своей предвыборной кампании. Об этом он объявил на съезде правящей партии "Право и справедливость" в Варшаве.

Политсовет партии единогласно поддержал выдвижение кандидатуры Дуды на президентские выборы, которые пройдут в стране 10 мая.

Выступая перед своими однопартийцами действующий президент отметил, что Польшу в данный момент раздирают внутренние конфликты - начиная с семей, заканчивая политической ареной.

Необходимо вести политику таким образом, чтобы каждый в ней мог ощущать к себе уважение Анджей Дуда президент Польши, кандидат от партии "Право и справедливость"

От оппозиционной партии "Гражданская платформа" на майские выборы идет вице-премьер сейма Малгожата Кидава-Блоньская.

Бывший премьер-министр Польши, а ныне председатель Европейской народной партии, Дональд Туск в ноябре прошлого года объявил, что не будет баллотироваться на пост президента.