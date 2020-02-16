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Польша

Польша: Анджей Дуда идёт на второй срок

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 Ольга Кепински
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Польша: Анджей Дуда идёт на второй срок
Авторское право
AP - Czarek Sokolowski
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Президент Польши Анджей Дуда дал официальный старт своей предвыборной кампании. Об этом он объявил на съезде правящей партии "Право и справедливость" в Варшаве.

Политсовет партии единогласно поддержал выдвижение кандидатуры Дуды на президентские выборы, которые пройдут в стране 10 мая.

Выступая перед своими однопартийцами действующий президент отметил, что Польшу в данный момент раздирают внутренние конфликты - начиная с семей, заканчивая политической ареной.

Необходимо вести политику таким образом, чтобы каждый в ней мог ощущать к себе уважение
Анджей Дуда
президент Польши, кандидат от партии "Право и справедливость"

От оппозиционной партии "Гражданская платформа" на майские выборы идет вице-премьер сейма Малгожата Кидава-Блоньская.

Бывший премьер-министр Польши, а ныне председатель Европейской народной партии, Дональд Туск в ноябре прошлого года объявил, что не будет баллотироваться на пост президента.

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