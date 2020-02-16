Европейцы покидают карантин

Больше 120 французских граждан и подданных других стран, эвакуированных из Ухани, в воскресенье смогли покинуть карантинные центры недалеко от Марселя.

Туда они были помещены сразу после прибытия в Францию и находились в изоляции положенные 2 недели. Ранее 181 репатриант уже покинул оздоровительный лагерь в Карри-Ле-Руэ.

Также вернуться домой из карантина смогли 8 бельгийцев. В Военном госпитале имени королевы Астрид близ Брюсселя им устроили торжественные проводы.

Еще два человека прибыли в минувшее воскресенье в нашу больницу из Ухани. Им придется еще неделю остаться в карантине. Но для 8 наших соотечественников сегодня он закончился, поэтому они возвращаются домой полковник Ваутер Вейтс глава Военного госпиталя имени королевы Астрид

Также покинуть карантинную зону, организованную в военных казармах Гермерсхайма разрешили 122 немецким гражданам.

За американцами, находящимися на карантине на круизном лайнере Diamond Princess, в Японию уже прилетели два самолета. На борту судна находятся около 380 подданных США, как минимум 40 из них заражены новым коронавирусом.

Канада, Гонконг и Италия также планируют эвакуировать своих граждан с лайнера.