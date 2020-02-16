Коронавирус: новые случаи заражения, но динамика — положительная

"Уханьским коронавирусом" в мире заражены более 69000 человек. В одном только Китае от пневмонии COVID-19 скончались более 1650 человек. Несколько смертей зафиксировано за пределами страны, в том числе первый случай в Европе. В субботу от заболевания умер 80-летний китайский турист, госпитализированный в Париже в конце января.

Несмотря на это вот уже третий день подряд китайские власти сообщают от снижении случаев заражения новым коронавирусом.

По всей стране пик тяжелых случаев заболевания 15,9% пришелся на 27 января. Нынешняя доля снизилась до 7,2%, что означает, что наши усилия по борьбе с эпидемией дали свои результаты Ми Фэн Национальная комиссия здравоохранения КНР

В то же время японские власти объявили во воскресенье об обнаружении 70 новых случаев заражения COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess в порту Иокогамы.

США и другие страны готовятся к эвакуации своих граждан, находящихся на борту.

Согласно последним данным, представленным министерством здравоохранения Японии, общее число подтвержденных случаев заражения вирусом на судне достигло 355.

С понедельника компания Toyota решила открыть три из четырех своих автосборочных заводов в Китае.

При этом, как заявляет руководство автогиганта, работать они будут в половину мощности, в то время как четвертый, расположенный в Чэнду на западе Китая, может возобновить работу только через неделю.

Крупнейший японский автопроизводитель закрыл четыре завода в Поднебесной на время новогодних праздников. Их открытие было отложено из-за проблем с поставками комплектующих, вызванных вспышкой нового коронавируса .