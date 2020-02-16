День рождения Ким Чен Ира в масках

На фоне мер безопасности, связанных с распространением коронавируса, в Северной Корее прошли памятные акции, приуроченные ко дню рождения бывшего национального лидера Ким Чен Ира. Это один из важнейших государственных праздников в КНДР. По традиции 16 февраля возлагают цветы к памятникам вечного генсека, ему посвящают культурные и спортивные мероприятия. В этом году участники некоторые из них были в защитных масках.

Официальный Пхеньян пока не объявлял об обнаружении носителей нового коронавируса на территории Северной Кореи. Почти сразу после первых сообщений о распространении инфекции в соседнем Китае, КНДР закрыла свои границы и анонсировала комплекс мер, направленных на предотвращение эпидемии.