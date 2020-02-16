Литва дала старт международному движению против белорусской АЭС

В парламенте Литвы состоялся первый съезд нового международного движения против белорусской атомной электростанции. В мероприятии приняли участие спикер Сейма Викторас Пранцкетис, известные политики и активисты. Инициаторы создания движения призывают Европарламент признать угрозой безопасности АЭС, которая строится под городом Островцом в нескольких десятках километров от Вильнюса.

Европейский союз недостаточно озабочен этой проблемой, хотя АЭС стоят прямо на его границе. Это провокация и удар по Европейскому союзу. Витаутас Ландсбергис бывший спикер Сейма Литвы

Среди участников съезда в Вильнюсе были известные белорусские оппозиционеры, лауреат нобелевской премии Светлана Алексиевич и экс-глава украинского МИДа Павел Климкин. Они говорили о строительстве АЭС как об опасном политическом проекте. По словам Климкина, проект Островецкой станции позволяет Москве увеличить своё влияние на Минск и, с другой стороны, усилить давление на энергетическую безопасность Европы.

Белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько считает, что проект строительства АЭС реализуется слишком скрытно. Он напоминает о неподтверждённых официально сообщениях о ЧП в ходе строительства комплекса и говорит, что до сих пор нет соглашения о том, где будут храниться ядерные отходы этой электростанции: «Всё это проходит в закрытом режиме, люди не знают, что там построят на самом в действительности. Нам вот так хватило одного Чернобыля»...

Островецкую АЭС планируют запустить в этом году, несмотря на протесты Литвы. По оценкам «Белэнерго», это позволит увеличить мощность национальной энергосистемы почти на четверть. В белорусском Госатомнадзоре подчёркивают, что это первая электростанция, которая прошла европейские стресс-тесты по стандартам, обновлённым после аварии на АЭС «Фукусима».