Над Британией навис шторм "Дэннис"

Британские острова оказались под влиянием очередного шторма "Дэннис". Смещаясь с Северной Атлантики, он уже в ближайшие сутки принесёт на северо-запад Европы дожди, местами очень сильные, с порывистым ветром, увеличивая риск наводнений.

Синоптики предупреждают, что кое-где за день может выпасть месячная норма осадков. В некоторых городах жители предпочли не дожидаться, когда реки выйдут из берегов, и заранее укрепили улицы мешками с песком. В стране отменены сотни авиарейсов.

Энди Браун, менеджер по рискам наводнений в Ланкашире, Агентство по охране окружающей среды Великобритании: "Это можно описать как очередное пополнение системы. Бочка и без того уже полна, а мы собираемся налить туда еще воды, но она больше не становится. Поэтому мы сегодня заблговременно предпринимаем превентивные меры на случай если новые дожди начнут оказывать существенное влияние на пропитанную водой землю".

Накануне в связи с приходом шторма "Дэннис" красный уровень опасности был объявлен в Исландии. На западе страны в небольшом автопарке из-за ураганного ветра были повреждены более десяти автомобилей и прицепов. Один человек получил травмы. Больше всего от сильного ветра и ливней пострадали прибрежные районы. Из-за непогоды в стране были перекрыты основные автомагистрали.