США повышают пошлины на самолёты из ЕС

Власти США повышают торговые пошлины на самолеты, импортируемые из Евросоюза. Новые тарифы начнут действовать с 18 марта 2020 года. При этом сообщается, что Вашингтон по-прежнему открыт для урегулирования спора путем переговоров.

"США повышают дополнительные пошлины на воздушные суда, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - говорится в заявлении торгового представителя США.

Как поясняется в уведомлении аппарата американского торгпреда, опубликованном в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства), речь идет о "крупных гражданских воздушных судах".

Корпорация Airbus, которую в первую очередь коснутся нововведения, 13 февраля, сообщила о чистом убытке в размере 1,36 млрд евро за 2019 год, отягощенном огромными штрафами для урегулирования скандалов со взяточничеством.

В конце 2019 года Всемирная торговая организация (ВТО) дала США разрешение на введение пошлин на товары из Евросоюза.

Тогда же Торговое представительство США объявило о введении новых тарифов в размере 25% на целый ряд европейских товаров на общую стоимость $7,5 млрд, в том числе на сыр и вино.

Связано это было с тем, что Евросоюз не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. Соответствующие пошлины в размере 10% и 25% на ряд товаров из ЕС вступили в силу 18 октября.