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10 тысяч монахов молились за жертв стрельбы в Таиланде

В Накхонратчасиме, тайском городе, потрясенном трагедией прошла поминальная служба по погибшим. 8 февраля здесь 32-летний военнослужащий Чакрапант Тхомма открыл стрельбу сначала по своим сослуживцам, прихожанам буддийского храма, а затем по посетителям торгового центра. В результате трагедии погибли 29 человек, десятки получили ранения. Сам стрелок был ликвидирован спецназом. В буддийской молитвенной церемонии приняли участие 10 тысяч монахов, а также родные и близкие жертв трагедии.

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