Олимпиада вопреки эпидемии: Япония намерена провести ОИ-2020

В японском городе Хамура прошла генеральная репетиция эстафеты огня Олимпийских игр 2020.

Таким образом страна-организатор хочет показать, что не позволит эпидемия коронавируса в соседнем Китае повлиять на предстоящее грандиозное спортивное событие.

Власти Японии и МОК продолжают настаивать на том, что летние Олимпийские игры в Токио все же состоятся.

При этом заявляя, что нет необходимости разрабатывать план чрезвычайных действий на случай отмены или переноса Олимпиады. Даже если вирусная эпидемия не спадет к лету.

Тем временем японские власти продолжают тщательно следить за ситуацией на круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованном в порту Иокогамы.

По меньшей мере 218 человек, как среди пассажиров, так и среди экипажа, заражены новым коронавирусом COVID-19. 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

Карантин на судне продлится до 19 февраля.