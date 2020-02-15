Карнавал в Виареджио

Карнавал в итальянском городе Виареджио считают самым зрелищным и самым масштабным в Италии после венецианского. Его главное оружие - сатира и ирония. А основными действующими лицами становятся огромные куклы из папье-маше и пластика. В этом году в феврале карнавал отмечает 147-летие. Ежегодно этот праздник привлекает более 600 000 зрителей со всего мира.

Современный карнавал не утратил своей сатирической и политической направленности. По набережной Виареджио движутся огромные платформы с фигурами представителей политической элиты, персонажами сказок, известных исторических деятелей и звезд шоу-бизнеса.