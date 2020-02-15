Убийство, которое потрясло Мексику

Сотни мексиканок провели в День Святого Валентина в Мехико гневную акцию протеста против жестокого обращения с женщинами. Они сожгли несколько автомобилей и расписали краской двери президентского дворца.

Крайнее возмущение протестующих вызвало недавнее убийство 25-летней Ингрид Эскамиллы, тело которой преступник разрезал на куски и выбросил в туалет. Манифестантки потребовали от властей активней бороться с подобными преступлениями.

"День Святого Валентина - это праздник любви, но в Мексике мы не можем праздновать ее, потому что люди, которые говорят, что любят нас, потом нас убивают. Мы не в безопасности ни в общественных местах, ни дома, потому что люди, которые убивают нас, это те, кто спят рядом с нами, это наши партнеры, наши мужья, наши парни... Это почти всегда кто-то, кто находится рядом", - говорит эта манифестантка.

На месте преступления был арестован муж убитой, который, по данным следствия, сознался в содеянном, но сказал, что женщина сама угрожала убить его. Однако в прокуратуре уже заявили, что намерены требовать максимального наказания для преступника. А президент Мексики заверил, что его администрация всячески пытается решить проблему насилия и работает над этим каждый день.