Коронавирус: первая смерть в Европе

Во Франции произошёл первый случай смерти человека от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за пределами Азии. 80-летний китайский турист был госпитализирован в Париже с симптомами заражения вирусом 2019-NCoV 23 января. Врачи объясняют смерть пациента его преклонным возрастом. Средняя смертность от заболевания, получившего название Covid-2019, не превышает 2%.

Его состояние стремительно ухудшалось. На протяжении нескольких дней он находился в реанимации в критическом состоянии. Его дочь, также заболевшая Covid-2019, тоже госпитализирована в клинике Биша. Её состояние больше не внушает опасений. Она будет выписана в ближайшее дни. Аньес Бузин министр здравоохранения Франции

Исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан, выступая на конференции по международной безопасности в Мюнхене, заверил собравшихся, что попытки найти эффективные методы лечения и профилактики COVID-19 должны принести плоды в ближайшее время:

«В настоящее время в Китае проводятся испытания 82 различных методов лечения: от традиционной медицины до препаратов против ВИЧ. Это делается совместно с зарубежными специалистами. Это позволит нам в ближайшие 2-3 недели добиться значительных результатов и продвинуться в лечении».

Подавляющее большинство случаев заражения и гибели от новой ОРВИ приходится на материковый Китай. За его пределами, кроме Франции, еще три случая смерти от заболевания произошли в Гонконге, Японии и на Филиппинах. В Китае в настоящее время вирусом инфицированы более 66 тысяч человек, более 1500 человек умерли.