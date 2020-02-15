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Китай

Коронавирус: первая смерть в Европе

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 Вероника Доваль
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Коронавирус: первая смерть в Европе
Авторское право
Aaron Favila / AP
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Количество жертв коронавируса в Китае, по последним данным, увеличилось до 1523 человек. В субботу власти страны сообщили еще о 143-х умерших и о 2641 новых случаях заражения, что значительно меньше, чем в последние дни, так как был применен более широкий метод диагностики. Скончался один из пациентов, госпитализированных во Франции - это первый смертельный случай за пределами Азии.

Тем временем свыше 25 тысяч врачей и медицинских работников со всех регионов страны прибыли в провинцию Хубэй для помощи в борьбе с коронавирусом, так как местные специалисты не справляются с большим потоком пациентов.

Лян Ваньян, руководитель группы экспертов Национальной комиссии здравоохранения: "В настоящее время эпидемическая ситуация в провинции Хубэй и всей стране достигла самого критического момента или мертвой точки. У еас нет возможности расслабиться, мы должны сохранить контроль над эпидемией - это первоочередная задача".

Тем временем первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Египте. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны. Египет стал первым на Африканском континенте государством, где отмечено заболевание. Положительные пробы на вирус выявлены у иностранного гражданина, прибывшего из-за рубежа. Его национальная принадлежность не уточняется.

Между тем стало известно, что первая группа в составе семи россиян, находившихся на борту круизного лайнера Westerdam в Камбодже, покинула судно. 13 февраля лайнер прибыл в порт Сиануквиль после того, как пять стран отказались принять его из-за угрозы распространения коронавируса. Власти Камбоджи разрешили высадку людей, убедившись, что они здоровы.

А на индонезийских рынках, несмотря на предупреждения о распространении смертоносного вируса, продолжают торговать летучими мышами и змеями. Всего в мире на сегодняшний день инфицированы свыше 66 тысяч человек, выздоровели более 8 тысяч.

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