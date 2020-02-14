День Святого Валентина в фотографиях

Далеко не все любят и отмечают День Святого Валентина, но некоторые пары 14 февраля находят очень необычные способы, чтобы продемонстрировать свои романтические намерения. Прокрутите вниз, чтобы посмотреть, как отмечают день влюбленных по всему миру.

1. Во Франции, например, настолько серьезно относятся ко Дню Святого Валентина, что на протяжении многих лет в стране проходил конкурс на лучшую влюбленную пару. Победителей торжественно награждали в мэрии Парижа.

Победители конкурса влюбленных получают призы в Париже 9 февраля 1957 года. Жених мисс Роберты Лакур-Фурро во время церемонии находился в Алжире. Intercontinentale/ AFP

2. Если вы считаете Париж городом любви, может быть, вы и правы, но во Франции есть деревня Святого Валентина!

Лилиан и Бернар, женатые 47 лет фотографируются в Сан-Валентине, Франция, за четыре дня до традиционного Дня святого Валентина. 10 февраля 2006. ALAIN JOCARD / AFP

Лилиан и Бернар, женатые 47 лет фотографируются в Сан-Валентине, Франция, за четыре дня до традиционного Дня святого Валентина. 10 февраля 2006. ALAIN JOCARD/ AFP Photo

3. В День Святого Валентина шоколад пользуется большой популярностью, как для внутреннего, так и для наружного применения.

Шерил Миникес и Мэтью Мэнделл из Бруклина, решили окунуться в атмосферу Дня Святого Валентина, поженившись в ванне с горячим шоколадом в Нью-Йорке, 14 февраля 1995. Timothy A. Clary/ AFP

Посетители отдыхают в шоколадном спа-бассейне в Хаконе, Япония. Этот спа-центр предлагает шоколадные ванны по случаю Дня Святого Валентина 14 февраля. Toshifumi Kitamura/AFP

Посетители покупают шоколад, упакованный в коробки в форме сердца, по случаю Дня Святого Валентина в торговом центре в Пекине 13 февраля 1996. Robyn Beck / AFP

4. В Таиланде День Святого Валентина - особенный. Например, 14 февраля 1999 года в Бангкоке поженились 99 пар.

Кампанию начали десятки магазинов аксессуаров для свадьбы. Бангкок, Таиланд, 14 февраля 1999. PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP

Пара отметила свою свадьбу, прокатившись на подъемнике над скалой в День Святого Валентина в Таиланде 14 февраля 2009. Photo by STR / AFP

5. В 2000-е прическа с узором в форме сердца ко Дню Святого Валентина пользовалась большой популярностью у модной индийской молодежи.

Парикмахер рисует сердце на затылке клиента в Бомбее, 10 февраля 2000. SEBASTIAN D'SOUZA / AFP

В то же время некоторые индийцы выступали категорически против празднования дня влюбленных, считая, что День Святого Валентина чужд индийской культуре и поощряет распутное поведение.

Женщины держат плакаты с призывом к индийскому правительству запретить День Святого Валентина. 13 февраля 2000, Нью-Дели. ARKO DATTA / AFP

Манифестация против Дня Святого Валентина в Нью-Дели. 13 февраля 2000. ARKO DATTA / AFP

6. У любви нет возраста. Министерство культуры Гватемалы организовало специальное мероприятие для пожилых пар. "Молодые сердца" написано на надувном шаре.

В День Святого Валентина пара участвует в перформансе "Зрелая любовь" в Гватемале. 12 февраля 2006 Orlando SIERRA / AFP

7. У любви много значений. В 2011 году в День Святого Валентина протестующие в Багдаде попросили иракских лидеров больше любить свою страну.

Иракцы собрались на площади Тахрир в Багдаде 14 февраля 2011 года, чтобы призвать своих лидеров любить свою страну, а не грабить ее ресурсы. AHMAD AL-RUBAYE / AFP

8. Соревнования по бегу с женой или партнершей через препятствия появились в Финляндии. В 2009 году в Гонконге в такой гонке в День Святого Валентина приняли участие несколько пар.

Победители конкурса на пробеге с женой в Гонконге 12 февраля 2009. MIKE CLARKE / AFP

9. Связь барана по имени Чангмао и самки оленя по имени Чунци в Парке диких животных Юньнань в Китае попала на первую полосу газет в 2012. Попытки разлучить животных не увенчались успехом. Тогда руководство парка решило устроить им свадьбу в День Святого Валентина.

Неразлучная парочка баран Чангмао и самка оленя по имени Чунци в Парке диких животных Юньнань, Китай. 11 февраля 2012. STR / AFP

10. В 2009 году в одном из морских тематических парков в Маниле была проведена серьезная рекламная кампания. Наверное, подводному Купидону это далось особенно тяжело.