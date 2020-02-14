День Святого Валентина в фотографиях

Далеко не все любят и отмечают День Святого Валентина, но некоторые пары 14 февраля находят очень необычные способы, чтобы продемонстрировать свои романтические намерения. Прокрутите вниз, чтобы посмотреть, как отмечают день влюбленных по всему миру.
1. Во Франции, например, настолько серьезно относятся ко Дню Святого Валентина, что на протяжении многих лет в стране проходил конкурс на лучшую влюбленную пару. Победителей торжественно награждали в мэрии Парижа.
2. Если вы считаете Париж городом любви, может быть, вы и правы, но во Франции есть деревня Святого Валентина!
3. В День Святого Валентина шоколад пользуется большой популярностью, как для внутреннего, так и для наружного применения.
4. В Таиланде День Святого Валентина - особенный. Например, 14 февраля 1999 года в Бангкоке поженились 99 пар.
5. В 2000-е прическа с узором в форме сердца ко Дню Святого Валентина пользовалась большой популярностью у модной индийской молодежи.
В то же время некоторые индийцы выступали категорически против празднования дня влюбленных, считая, что День Святого Валентина чужд индийской культуре и поощряет распутное поведение.
6. У любви нет возраста. Министерство культуры Гватемалы организовало специальное мероприятие для пожилых пар. "Молодые сердца" написано на надувном шаре.
7. У любви много значений. В 2011 году в День Святого Валентина протестующие в Багдаде попросили иракских лидеров больше любить свою страну.
8. Соревнования по бегу с женой или партнершей через препятствия появились в Финляндии. В 2009 году в Гонконге в такой гонке в День Святого Валентина приняли участие несколько пар.
9. Связь барана по имени Чангмао и самки оленя по имени Чунци в Парке диких животных Юньнань в Китае попала на первую полосу газет в 2012. Попытки разлучить животных не увенчались успехом. Тогда руководство парка решило устроить им свадьбу в День Святого Валентина.
10. В 2009 году в одном из морских тематических парков в Маниле была проведена серьезная рекламная кампания. Наверное, подводному Купидону это далось особенно тяжело.