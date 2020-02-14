Тузла не может вырваться из-под власти угля

Тузла - третий по величине город в Боснии и Герцеговине. Название ему дали местные соляные рудники. За последний век Тузла стала центром химической и тяжелой промышленности.

“Не знаю здесь никого, кто бы умер естественной смертью, - говорит активист-эколог Горан Стояк. - Даже молодые болеют и умирают..."

Неудивительно, что по качеству воздуха город удерживает печальный рекорд на Балканах: уровень загрязнения здесь в 6,5 раз превышает стандарты Всемирной организации здравоохранения, передает с места событий наш специальный корреспондент Анелиз Борджес. Среди жителей Тузлы отмечается высокая статистика рака и заболеваний дыхательной системы.

Работающая на угле местная ТЭЦ лишь усугубляет ситуацию. Эта самая большая в стране угольная электростанция мощностью 700 мегаватт выбрасывает в воздух диоксид серы и оксиды азота, ее токсичные отходы производства загрязняют почву и воду.

"Как мы видим, все проблемы здесь сконцентрированы в одном месте. Промышленные отходы попадают в реку, кислотность воды (РН) составляет 11 или 12, здесь полно тяжелых металлов. И все это загрязнение уходит в землю", - говорит Денис Жишко из центра "Экология и энергетика".

За годы работы Тузлинской ТЭЦ накопилось 30 миллионов кубометров отходов. Их складируют на площади более 250 гектаров; три склада расположены в городских районах.

"Летом, когда все высыхает, токсичная пыль летит в город",- продолжает Денис Жишко.

В прошлом году правительство одобрило план по расширению ТЭЦ благодаря кредиту Экспортно-импортного банка Китая в размере 680 миллионов долларов. Власти утверждают, что новый инвестор взял на себя обязательства улучшить экологическую ситуацию, но активисты не верят.

"Седьмой блок, который находится в стадии строительства, будет возведён по стандартам ЕС, - говорит Горан Мисич из министерства окружающей среды и охраны природы. - Таким образом, мы ожидаем, что качество воздуха улучшится на 20% и в целом электростанция будет выделять значительно меньше загрязняющих природу веществ".

По данным неправительственной организации "Европа без угля", угольные ТЭЦ ежегодно вызывают преждевременную смерть сотен европейцев. Среди них - друзья Горана Стояка, который стал активистом по личным обстоятельствам: "Я видел, как друзья умирали от рака. Им уже ничем нельзя было помочь... Именно поэтому мы будем продолжать бороться, хотя понимаем, что это будет нелегкая битва"...

Не только Босния и Герцеговина делает ставку на строительство угольных ТЭЦ: 17 новых объектов должны быть построены на Западных Балканах к 2030 году.