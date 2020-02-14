Прочнее стали, тверже алмаза: графен называют материалом будущего

Графен называют материалом будущего за его невероятную прочность и множество потенциальных областей применения, где он может быть использован. Европейские исследователи выпустили первое в истории руководство по производству этого двумерного кристалла.

Руководство было выпущено консорциумом Graphene Flagship, состоящим из представителей университетов и компаний. Основанный в 2013 году консорциум — один из трех крупных финансируемых ЕС научных проектов с бюджетом более 1 млрд евро до 2023 года.

Консорциум надеется, что это руководство будет способствовать более широкому использованию графена, который может произвести настоящую революцию сразу в нескольких отраслях промышленности.

Графен — это слой атомов углерода, полученных из графита, который мы можем найти, например, в обычном карандаше.

Расположенный в виде сот, он в 200 раз прочнее стали, тверже алмаза и переносит тепло и электричество лучше, чем любой другой материал, включая золото или медь.

В разработке бесплатного 500-страничного пособия приняли участие семьдесят исследователей.

"Это большая книга, которая включает в себя описание многих наиболее важных методов получения графена и других двумерных материалов", — пояснил Мар Гарсиа Эрнандес из Graphene Flagship.

Гибкость и упругость кристалла означают, что он может быть использован в различных отраслях промышленности, таких как аэронавтика, космические исследования, медицина, энергетика или электроника.

В декабре прошлого года Graphene Flagship сотрудничал с некоторыми из крупнейших европейских компаний, включая Airbus, Fiat-Chrysler Automobiles, Lufthansa Technik, Siemens и ABB, в частности, чтобы использовать прототипы с графеном в коммерческих целях.

В рамках одного из проектов будут разработаны самые современные видеосенсоры, которые могут обеспечить безопасное функционирование самоуправляемых автомобилей, а в другом будут использоваться фильтры на основе графена для удаления загрязняющих веществ, таких как пестициды и опасные патогены из питьевой воды.