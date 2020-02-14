Лукашенко: в России намекают на присоединение Беларуси

В руководстве России намекают на присоединение Республики Беларусь в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК.

Как сообщило агентство БелТА, глава государства в ходе поездки в Светлогорск (Гомельская область) рассказал, что на переговорах с РФ, в том числе и в Сочи 7 февраля, белорусская сторона всегда требует равных условий, так как страны состоят не только в Союзном государстве, но и в Евразийском экономическом союзе.

"Ничего лишнего не требуем, - приводит агентство слова президента. - Но нам говорят: мы разные страны - намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России".

Глава государства убежден, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

"Вот вы не антироссийские люди, а нормальные белорусы, любящие, уважающие россиян. Но поставь перед вами вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России, - 120% скажут "нет", - образно выразился белорусский лидер. - И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: "Ни в коем случае не входите в состав России". Но кому-то там хочется, чтобы была одна страна, - тогда будут единые цены".

Лукашенко также заявил, что в экономическом плане на Минск в России начинают давить с разных сторон. "Даже запрещают показывать продукцию на выставках, - отметил глава государства. - Уже говорят: вступайте в Россию, тогда мы вам поставим запчасти, тогда будут другие цены на нефть и газ. А будут ли еще? Вот в чем вопрос. А не в том, что я не договороспособен".

Президент также пригрозил изымать нефть из транзитной трубы, если в феврале Россия не поставит республике нефть в необходимом объеме.

"Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (в январе они поставили всего 500 тыс. т — 1,5 млн т недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы", — сказал он.

Лукашенко добавил, что через территорию его страны за запад доставляется 70 млн т нефти. При этом, по его словам, с Минском до сих пор "не рассчитались" за ситуацию с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".

Согласно межправительственному соглашению от 2017 года, до 2024 года Россия должна поставлять Белоруссии 24 млн т нефти в год, то есть по 2 млн т нефти в месяц.

Российско-белорусский контракт на поставки нефти истек 1 января, стороны пока не договорились о новом соглашении.