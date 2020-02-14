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Китай

Найден эффективный способ лечения коронавируса COVID-2019

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 Ольга Кепински
Найден эффективный способ лечения коронавируса COVID-2019
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AP Photo
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Китайские врачи начали применять методику переливания плазмы переболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, для лечение зараженных пациентов. Как сообщает агентство "Синьхуа", об этом заявляют медики из China National Biotec Group /CNBG/.

Компания заявила, что они собрали плазму крови у некоторых выздоровевших пациентов для разработки терапевтических продуктов, включая реконвалесцентную (восстановленную после болезни) плазму и иммуноглобулин.

По данным газеты Global Times, с помощью нового метода уже удалось вылечить более десяти пациентов, находившихся в тяжелом состоянии. У большинства вылеченных пациентов в организме образуются антитела, способные нейтрализовать вредное действие вируса.

Клинические результаты показывают, что через 12-24 часа после переливания плазмы крови у пациентов наблюдалось облегчение клинических симптомов, а именно повышение степени насыщения крови кислородом и снижение индикаторов воспалительных процессов.

Как говорят эксперты, терапия с использованием реконвалесцентной плазмы может быть эффективным методом снижения смертности среди тяжелобольных.

CNBG и Уханьский донорский центр призывают выздоровевших пациентов сдать плазму для оказания помощи находящимся в опасности больных.

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