Румыния не справляется с мусором и отходами

Экологический менеджмент и управление отходами. В Румынии положение дел в этой сфере оставляет желать лучшего. Сюда из западноевропейских государств ввозятся отходы разного типа. Все просто: в Румынии за утилизацию тонны мусора требуют всего 17 евро. В то время как в других странах Европы цена доходит до 250 евро. Нередко отходы экспортируют нелегально, под видом товаров. Все отправляется на цементные заводы.

Романа Пуйулет журналист, RISE Project: " Компании скрывают точный характер отходов, которые они отправляют в Румынию. Это незаконно. Наше расследование показало, что внутри тюков с мусором могут находиться токсичные, медицинские отходы, городской мусор. Проблема в том, что на границах не осуществляют проверок, чтобы остановить этот трафик".

Помимо цементных заводов, мусоросжигательные являются еще одним предпочтительным вариантом для румынских властей, поскольку они также могут генерировать энергию в процессе утилизации отходов. Но экологические НПО предупреждают, что сжигание смешанного мусора не безопасно.

Мариус Кобарзан, НПО “Zero Waste Romania": "Это не слишком хороший вариант, так как мусоросжигательные заводы выбрасывают в атмосферу диоксин и фуран. Это представляет реальную опасность для населения. На данный момент количество вредных выбросов не измеряется. Мы просто не знаем насколько высок уровень загрязнения воздуха".

В Румынии почти не практикуется раздельный сбор мусора. Страна перерабатывает всего до 15% отходов. Положением дел в этой стране ЕС недовольна Еврокомиссия. В румынской столице Бухаресте на данный момент функционируют только три мусорных свалки. Одна из них не работает на полную мощность.

Костел Алекс, министр окружающей среды Румынии: "Европейская комиссия рекомендовала, чтобы Общая система управления отходами, экологические свалки и мусоросжигательные заводы в Румынии не финансировались из средств принятого бюджета. Перед нами стоят задачи - увеличить показатели по селективному сбору отходов и переработки мусора. Сейчас перерабатывается 13,8%".

Мари Жан-Ион, Euronews: "Только в Бухаресте, где проживает 10% населения страны, домохозяйства вырабатывают в год примерно миллион тонн отходов. Одна из городских свалок работает лишь частично. Хранение мусора в столице стало огромной проблемой. Что касается жителей города, многие просто избавляются от мусора, оставляя его на обочинах дорог".

Еще одна беда Румынии - загрязнение воздуха. В связи с нарушением требований к его качеству Еврокомиссия подала иск в Европейский суд против Бухареста. В частности, в Румынии превышаются допустимые нормы по количеству в воздухе твердых частиц.