Норвегия - чемпион по переработке пластиковых бутылок

Норвегия - абсолютный чемпион Европы по переработке пластиковых бутылок. С показателем в 97 % эта скандинавская страна опережает поставленную Евросоюзом к 2029 году цель в 90 %, хотя и не является его членом.

Стимулом собирать и отдавать бутылки на переработку для покупателей служит система денежного залога: чтобы вернуть деньги, переплаченные при покупке продукции в бутылках, они должны сдать использованные бутылки в один из 3700 специальных депозитных автоматов.

"Все, что можно вернуть, я возвращаю, - говорит эта посетительница супермаркета. - Я собираю бутылки, и когда моя сумка заполняется, сдаю их в автомат".

Установленные в супермаркетах и других ​​магазинах по всей стране, автоматы считывают штрих-код, регистрируют бутылки и выдают сознательным потребителям купоны. Только в прошлом году через них прошли и получили новую жизнь более миллиарда пластиковых бутылок и банок.

Для сравнения: Великобритания и Франция перерабатывают лишь 60 % пластиковой тары; лучше показатель у Швеции и Германии - от 85 до 90 %.

Благодаря таким заводам, как в Фетсунне, каждая новая пластиковая бутылка в Норвегии почти на 10% состоит из переработанного материала: "Евросоюз делает ставку на отказ от товаров из пластика, например, ватных палочек или разовой посуды, и ставит целью перерабатывать 77 % пластиковых бутылок в 2025-м и 90 % в 2029 году. На наш взгляд, единственный способ достичь этого - система залога и депозитные автоматы", - говорит Харальд Хенриксен, вице-президент перерабатывающей компании TOMRA.

Один из самых достойных учеников Норвегии - Литва. В середине 2000-х годов здесь перерабатывали лишь 34 % пластиковой тары, сегодня этот показатель удалось практически утроить. Экологи призывают и остальные государства последовать примеру, учитывая, что каждую минуту, по данным WWF, в мировой океан попадает 15 тонн пластика.