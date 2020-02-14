Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
euronews_icons_loading
В воздухе витает не любовь, а углекислый газ

В Стокгольме в День святого Валентина в воздухе витает не любовь, а углекислый газ: так написано на плакатах учащихся, которые во главе с Гретой Тунберг вышли на климатическую акцию.

"Пятницу ради будущего" не стали переносить или отменять ради влюблённых. "Что может быть романтичнее, чем пытаться спасти планету?", — написала Грета в "твиттере".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Другие No Comment

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.