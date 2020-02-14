В Стокгольме в День святого Валентина в воздухе витает не любовь, а углекислый газ: так написано на плакатах учащихся, которые во главе с Гретой Тунберг вышли на климатическую акцию.

"Пятницу ради будущего" не стали переносить или отменять ради влюблённых. "Что может быть романтичнее, чем пытаться спасти планету?", — написала Грета в "твиттере".