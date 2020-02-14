Правительство пошло на переговоры с православной церковью

Премьер-министр Черногории Душко Маркович провёл переговоры с митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием в попытке разрешить политический кризис в этой балканской стране, возникший после принятия Закона о свободе вероисповедания правовом положении религиозных общин. Его нормы позволяют государству национализировать церковную недвижимость, построенную до 1 декабря 1918 г.

В Сербской православной церкви, к которой относится Черногорская митрополия, опасаются, что таким образом правительство хочет отнять у нее храмы и монастыри и передать их самопровозглашённой Черногорской православной церкви. Эта структура не признаётся другими православными церквями, но пользуется покровительством бессменно правящей в Черногории Демократической партии социалистов и ее лидера Мило Джукановича, находящегося на вершине черногорской власти почти 30 лет.

Принятие закона в декабре прошлого года спровоцировало беспрецедентные по масштабам уличные протесты, которые продолжаются уже третий месяц. По данным митрополии, в феврале в них принимали участие более 150 тыс человек, то есть не меньше четверти всего населения Черногории. Полиция не публикует свои данные об общей численности участников протестов.