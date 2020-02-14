"Манчестер Сити" вне игры

Английский "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушения финансового фейр-плей. Решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций. Также УЕФА обязал клуб выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

"Арбитражная палата, рассмотрев все доказательства, установила, что "Манчестер Сити" совершил серьезные нарушения правил лицензирования клубов УЕФА и финансового фейр-плей, завышая спонсорские доходы на своих счетах и в отчетах о безубыточности, представленных УЕФА в период с 2012 по 2016 год", - говорится в релизе УЕФА. Клуб заявил, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

"Манчестер Сити" - действующий чемпион Англии. В прошлом году "горожане" дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступили будущему финалисту турнира английскому "Тоттенхэму". Команда участвует в основном турнире Лиги чемпионов на протяжении последних восьми сезонов.