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Литва

Американские танки не боятся литовской грязи

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 Юрий Смирнов
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Американские танки не боятся литовской грязи
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U.S. Army National Guard photo by Staff Sgt. Gregory Stevens
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Танковый батальон вооружённых сил США, обычно дислоцированный в Техасе, провёл учения в районе литовского города Пабраде, вcего в 15 км от белорусской границы.

Учения посетил посол США в Литве Роберт Гилкрист, вступивший в должность только в этом месяце и уже пообещавший усиливать военное сотрудничество между двумя странами:

«Здесь много грязи, много металла, много танков, много шума. И это очень красиво».

Техасские танкисты находятся в Литве на ротационной основе в рамках программы усиления американского военного присутствия в Европе (The European Reassurance Initiative), весной этот батальон вернётся на родину.

Но уже в начале февраля США начали самую масштабную переброску своих войск на европейский континент за последние 25 лет для участия в учениях НАТО Defender-2020, которые будут продолжаться пять месяцев главным образом в Польше и прибалтийских странах.

Официально эти учения не направлены против какого-либо конкретного государства, но российское руководство выразило обеспокоенность их проведением.

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