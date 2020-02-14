К британским берегам - на шлюпке

Все больше мигрантов, рискуя жизнью, пытаются пересечь Ла-Манш и добраться из Франции в Великобританию на маленьких лодках.

Наш корреспондент поговорил с людьми, которые ждут своего часа в районе французского города Кале. Их цель - добраться до Великобритании, но для этого необходимо пересечь пролив Ла-Манш. До сих пор беженцы брали штурмом идущие в Великобританию грузовики, прятались в фурах у входа в туннель под Ла-Маншем, либо надеялись проехать на курсирующих между двумя берегами паромах.

"Когда власти Франции или Великобритании не позволяют нам передвигаться на грузовиках, приходиться брать лодки", - признается в Кале беженец, мечтающий добраться до Туманного Альбиона.

Французская полиция со своей стороны делает все возможное, чтобы мигранты на этой стороне пролива не задерживались. Ежедневно их стихийные поселения зачищаются. Люди привыкли: выходцы из Ирака, Ирана, Афганистана, Сирии и Африки на время проверки отправляются в город, прихватив свое имущество.

Клара Уин представляет местное правозащитное движение. Она рассказывает: "Полиция проводит здесь подобные операции ежедневно. Они просят людей сдвинуть палатки на пару метров. Если выясняется, что в палатке никого нет, ее разбирают, изымают вещи, телефоны, бумаги. Эта стратегия призвана не допустить разрастания стихийных поселений в гигантские лагеря, как лагерь "Джунгли", который существовал в Кале несколько лет назад".

На фоне ужесточения полицейского контроля и "брексита" мигранты спешат, все чаще соглашаясь на новую услуг от контрабандистов - плыть в Великобританию на шлюпке. Этот вид транспорта становится все востребованнее: он стоит дешевле, говорят беженцы, и с ним больше шансов на успех. Однако и риски огромны: только феврале британские спасатели за 48 часов оказали помощь 200 беженцам, среди них были дети. В прошлом году французские власти пытались вмешаться в отношении почти 3 тысяч человек, пересекавших Ла-Манш, это в 17 раз больше, чем в 2016 году (без малого 2 тысячи беженцев добрались до британского берега, 125 были высланы из страны, остальные осели, по крайней мере временно).

"Вмешаться", поясняют специалисты значит предложить эвакуировать людей со шлюпок. Энди Робертс, бывший начальник береговой охраны Великобритании, рассказывает: " Говорят, мигранты отказываются от помощи французских пограничников, а те не вправе настаивать - применение силы в воде может обернуться трагедий, люди сопротивляются. Так они доплывают до британских вод и там попадают под юрисдикцию властей Великобритании, которые координируют спасение попавших в беду. Их доставляют на британский берег".

С французской стороны местный житель Раймон Ранду говорит, что, по его данным, шлюпки привозят в грузовиках из Англии: "Большинство парней приезжают из Англии с лодками, они везут их на грузовиках. Я думаю, что накачивают шлюпки они уже у нас, во Франции. Иначе их бы заметили".

"Эти лодки идут без навигатора, без руля и ветрил. Их отталкивают от берега - и все, - поясняет Энди Робертс. - Пока у нас зафиксировано 2-3 смертельных случая, но однажды здесь произойдет настоящая масштабная катастрофа!"

В 2016 году французские власти стерли с лица земли печально знаменитый стихийный лагерь беженцев в Кале, прозванный "Джунглями". Людей расселили, но многие остались на побережье.

В городе Дюнкерк, к примеру, сотни мигрантов заселились в старый складской комплекс. Волонтер Колин Слотала показывает: "Вот эта часть склада - для семей, эта - да одиноких мужчин. Здесь очень опасно... Всего здесь ютятся примерно 800 человек. Я приезжаю сюда почти каждый день ... Не понимаю, как такое может происходить во Франции".

Прямо на земляном полу разведен костер, около него греется семья с детьми. Как выясняется, они из Ирака. То, что наш корреспондент - британец, вызывает у них восторг: "А мы к вам едем", - сообщают они. Люди рассказывают, что ждут места в шлюпке. За право попытать удачу придется заплатить от 2 до 3 тысяч фунтов стерлингов на человека. Беженцы поясняют: главное- добраться до британских территориальных вод.

Задача непростая с учетом того, что власти совершенствуют системы слежения, усиливают патруль. По данным Лондона, у большинства мигрантов, предпринимающих попытку перехода из Франции, ничего не получается.

Те, кто смог выжить в путешествии и обойти патруль, в Великобритании попадают в специальные центры. Их принимают волонтеры: в программе - курсы языка, помощь в решении бытовых и юридических вопросов.

"Останься я на родине, меня бы не было в живых, - рассказывает молодой выходец из Афганистана. - Я ни о чем не жалею, мне в Великобритании хорошо живется, я счастлив".

Беженцы добираются до Великобритании в момент, когда в обществе крепнут антимигрантские настроения. Лозунг "Мы потеряли контроль над нашими границами" стал одним из главных для мобилизации сторонников "брексита". От властей требуют выслать нелегальных беженцев из страны.

Бриджит Чепмен, представляющая организацию по поддержке мигрантов, комментирует: "Я думаю, что люди с вескими основаниями для получения убежища должны иметь возможность подать прошение на французской стороне пролива. Их зарегистрируют, и они смогут приехать к нам безопасным, легальным способом. Я не говорю о том, что нужно всех без разбору пускать, но эта мера остановит контрабандистов. Нельзя чтобы люди, имеющие право на убежище, рисковали жизнью на шлюпках на самой оживленной судоходной линии в мире".