Парламент Сирии признал геноцид армян

Парламент Сирии осудил массовое убийство и депортацию армян в Османской империи в начале XX в. как геноцид. Эту резолюцию депутаты поддержали единогласно.

Вопреки протестам Турции геноцид армян официально признали более 30 государств. За несколько лет начиная с 1915 в Османской империи были убиты и депортированы более полутора миллионов человек. Многие из них похоронены на территории современной Сирии. Рядом с городом Дейр-эз-Зор, например, располагался концентрационный лагерь, куда после так называемых «маршей смерти» попадали десятки тысяч депортированных армян.

Сирийский парламент признал эти события геноцидом на фоне обострения противостояния с Турцией под Идлибом. Анкара направила свои войска в демилитаризованную зону и грозится до конца февраля вытеснить силы Башара Асада из этого района. Турецкие власти обвиняют сирийскую правительственную армию в убийстве турецких военнослужащих и мирных жителей, а Москву — в пособничестве военным преступлениям.

Россия эти претензии отвергает и призывает к «конструктивному диалогу». В четверг начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов обсудил ситуацию в Идлибе по телефону со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером, а в Москве собираются провести очередные переговоры по этому вопросу с делегацией из Анкары.