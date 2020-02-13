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Россия

Осиротевший медвежонок Маша и ее приятели

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 Марика Димитриади
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Осиротевший медвежонок Маша и ее приятели
Авторское право
Orphan Bear Rescue Centre
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Этого осиротевшего медвежонка нашли в лесу в Ленинградской области. Малышку назвали Машей. Сейчас она живет в специальном центре для медвежат, лишившихся родителей.

Машу кормят из бутылочки. Сотрудник центра говорят, что медвежонок идет на поправку. Сейчас она уже вовсю играет со своими приятелями – еще тремя осиротевшими медвежатами.

Что случилось с мамой и папой Маши – неизвестно. Малышку нашла собака и принесла к своим щенкам в будку.

Центр спасения медвежат-сирот находится в Тверской области. Здесь выхаживают и готовят к самостоятельной жизни бурых медвежат-сирот, которых потом выпускают в естественную среду обитания.

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