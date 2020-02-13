Осиротевший медвежонок Маша и ее приятели

Этого осиротевшего медвежонка нашли в лесу в Ленинградской области. Малышку назвали Машей. Сейчас она живет в специальном центре для медвежат, лишившихся родителей.

Машу кормят из бутылочки. Сотрудник центра говорят, что медвежонок идет на поправку. Сейчас она уже вовсю играет со своими приятелями – еще тремя осиротевшими медвежатами.

Что случилось с мамой и папой Маши – неизвестно. Малышку нашла собака и принесла к своим щенкам в будку.

Центр спасения медвежат-сирот находится в Тверской области. Здесь выхаживают и готовят к самостоятельной жизни бурых медвежат-сирот, которых потом выпускают в естественную среду обитания.