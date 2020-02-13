Восемь украинцев погибли в ДТП под Псковом

Восемь человек стали жертвами столкновения микроавтобуса и грузовика в Псковской области. Двое госпитализированы и находятся в тяжёлом состоянии. Все погибшие — граждане Украины.

Авария произошла в ночь на четверг на трассе Петербург — Невель недалеко от города Пустошка примерно в двухстах километрах от Пскова. Как рассказывают в местной администрации, микроавтобус с украинскими номерами вылетел на встречную полосу и врезался в большегрузный автомобиль.

ДТП легло в основу уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения. В Киеве сообщили, что МИД Украины взял на контроль ситуацию с гибелью соотечественников в России.