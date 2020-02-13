Сколько стоит отмена MWC в Барселоне?

Отмена Всемирного мобильного конгресса MWC обернулась целым комплексом проблем для отрасли, прежде всего для малого и среднего бизнеса: некоторые компании потратили большую часть своих бюджетов на подготовку к этому мероприятию, которое называют крупнейшей в мире выставкой мобильной техники.

Отмена MWC в Барселона ударила и по испанцам: по оценкам El Pais, конгресс мог трудоустроить 14 тысяч человек. «Мы приехали из Мадрида, чтобы построить стенд "Oppo", — рассказывает один из рабочих в выставочном центре. — У нас всё плохо, потому что теперь придётся возвращаться. Здесь мы проиграли, все проиграли».

В Барселоне особенно сильно переживают отмену выставки таксисты. Их доходы должны были бы вырасти на треть, — рассказал водитель такси Франсиско Мартин:

«Это сказалось на нас, потому что конгресс давал нам работу. Я бы предпочёл, чтобы они отложили его, может быть, можно провести его в другое время, когда всё закончится. Жаль, но для людей безопасность важнее, чем Конгресс».

El Pais писал, что MWC должен был принести Барселоне почти полмиллиарда евро. В эту сумму входят потенциальные доходы гостиниц и ресторанов, которые надеялись на большую прибыль, а теперь теряют клиентов. «С восьми или девяти вечера (как только было объявлено об отмене Конгресса) мы стали получать электронные письма об отмене бронирования во всех ресторанах», — рассказывает ресторатор Шави Альба. По его словам, потери за эти три дня могут составить десятки тысяч евро: «Период, который должен был стать для нас самым прибыльным за весь год, пройдёт теперь, как обычная неделя».

По соглашению с организаторами, MWC должен проходить в Барселоне ежегодно до 2023. Власти уже обещали начать подготовку к следующему конгрессу. А пока в дело вступают юристы — вопрос в том, кто будет компенсировать потери. Страховые компании обычно не покрывают эти расходы, если власти не предупреждали об угрозе для здоровья людей в Испании.