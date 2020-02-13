Подозреваемый в убийстве Лиры Макки задержан

Полиция Северной Ирландии задержала мужчину, которому предъявили обвинения в убийстве журналистки Лиры Макки в прошлом году. Женщина была застрелена в апреле во время беспорядков в городе Лондондерри. Как ранее сообщалось, предположительно ирландский боевик-националист в маске открыл огонь по полицейским, рядом с которыми находилась журналистка. Она получила ранение и скончалась по дороге в больницу.

Члены Новой Ирландской республиканской армии (НИРА) взяли на себя ответственность за смерть женщины и принесли извинения ее родным и близким. Они заявили, что убили ее случайно, когда стреляли по стражам правопорядка.

Убийство Лиры Макки вызвало возмущение в провинции, страдавшей в течение трех десятилетий от насилия, в результате которого погибли более 3500 человек. Траурную церемонию в соборе Святой Анны в Белфасте тогда посетили британский премьер-министр Тереза Мэй, президент Ирландии Майкл Хиггинс и премьер-министр этой страны Лео Варадкар.

Лиру Макки считали восходящей звездой журналистики и очень перспективной писательницей. По словам ее коллег, она всегда искала правду, защищала толерантность и права меньшинств и много писала на эти темы, а также о поколении, взрослевшем уже после мирного Соглашения Страстной пятницы 1998 года, которое положило конец десятилетиям насилия.