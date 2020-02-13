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Латвия

Кольца влюбленным дарит священник

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 Ирина Александрова
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Кольца влюбленным дарит священник
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Необычный подарок ко Дню святого Валентина... Рихард Раснацис - настоятель католический церкви в латвийском городе Сигулда, предлагает бесплатно кольца для помолвки парам живущим вместе, но так и не решившимся сделать следующий шаг - официально создать семью. Раснацис подготовил 30 колец. Требование одно - быть в серьезных отношениях. Необходимо, разумеется, и связаться со священником.

Рихард Раснацис, священник: "Крепкая семья - это очень хорошо для Латвии, в любом случае. Так что я даже не спрашиваю, кто мне звонит, католик, или нет? Гораздо важнее узнать детали. Может ли человек приехать за кольцом, или мы должны его доставить сами. Любовь без ответственности и обязательств эгоистична. Поэтому инициатива помогает людям научиться отдавать." .

Нынешняя неделя в Сигулдском католическом приходе объявлена “Неделей любви” и цель акции побудить пары к вступлению в брак. По словам Рихарда, обычно молодые парни тянут с женитьбой. Именно таким и хочет помочь священник. В общем, "бери кольцо и делай предложение" - призывает Рихард.

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Видеомонтаж • Ирина Александрова

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